Освобожденные моряки дают пресс-конференцию: трансляция

Сегодня, 12 сентября, в 15:00 состоится пресс-конференция освобожденных украинских моряков. Об этом сообщает Радио Свобода.

Общаться с прессой будут капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь"; старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу"; матрос Андрей Артеменко - старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

Справка. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива. Были ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи. Все моряки получили статус военнопленных. Однако российские агрессоры все равно "судили" их по своим законам.

Читайте также: Сенцов и Кольченко в Киеве. Первый большой разговор - за минуту