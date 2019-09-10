Сенцов о путинской РФ и роли росСМИ: Эта империя строится на лжи

Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)

Гибридная агрессия России стала возможной не только потому, что такую политику проводит Кремль, но и из-за лжи российских СМИ, которые подхватили ее и массово настроили граждан РФ против Украины. Об этом бывший политзаключенный режиссер Олег Сенцов сказал на первой после освобождения пресс-конференции в Киеве.

Он поблагодарил украинские (и не только) СМИ "за работу и борьбу" в честном освещении гибридной войны России против Украины.

"То, что происходит в Украине, наш - назовем это так - конфликт с Россией, он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его в этом поддерживают. То есть, эта империя строится на лжи. И способ борьбы с ложью - говорить правду", - сказал Сенцов.

Режиссер заявил, что все пять лет заточения "был спокоен и уверен, что все будет хорошо".

По его словам, он будет помогать с процессом освобождения других узников РФ и заложников ее марионеток в Донбассе.

Кроме того, Сенцов "оптом" отказался от большинства интервью и участия в каких-либо массовых мероприятиях, сказав, что не является публичным человеком. Для донесения своих мыслей, уточнил он, у него есть своя страница в Facebook.

"Я не хочу выходить в тираж и становиться свадебным генералом", - отметил он.