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Сенцов о путинской РФ и роли росСМИ: Эта империя строится на лжи

Сенцов о путинской РФ и роли росСМИ: Эта империя строится на лжи - Фото
Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)
10.09.2019, 12:44

По словам режиссера, бороться с путинской Россией нужно в первую очередь на информационном фронте - развенчивая ложь Кремля об Украине

Гибридная агрессия России стала возможной не только потому, что такую политику проводит Кремль, но и из-за лжи российских СМИ, которые подхватили ее и массово настроили граждан РФ против Украины. Об этом бывший политзаключенный режиссер Олег Сенцов сказал на первой после освобождения пресс-конференции в Киеве.

Он поблагодарил украинские (и не только) СМИ "за работу и борьбу" в честном освещении гибридной войны России против Украины.

"То, что происходит в Украине, наш - назовем это так - конфликт с Россией, он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его в этом поддерживают. То есть, эта империя строится на лжи. И способ борьбы с ложью - говорить правду", - сказал Сенцов.

Режиссер заявил, что все пять лет заточения "был спокоен и уверен, что все будет хорошо".

По его словам, он будет помогать с процессом освобождения других узников РФ и заложников ее марионеток в Донбассе.

Кроме того, Сенцов "оптом" отказался от большинства интервью и участия в каких-либо массовых мероприятиях, сказав, что не является публичным человеком. Для донесения своих мыслей, уточнил он, у него есть своя страница в Facebook.

"Я не хочу выходить в тираж и становиться свадебным генералом", - отметил он.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".
  • 7 сентября 2019-го Сенцов был освобожден и вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и военноплененными.
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Олег Сенцов
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