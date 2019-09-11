Сенцов защитил "несуразные" вопросы журналистов

Олег Сенцов (скриншот стрима Радио Свобода)

Экс-узник Кремля Олег Сенцов отметил, что готов защищать свободу СМИ задавать любые вопросы, несмотря на зачастую "стандартный" их уровень или даже некорректность. Об этом он написал в Facebook.

"Касаемо уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции подразумевает их широту и некую поверхностность, поэтому вопросы были либо стандартные, либо несколько несуразные", - сказал режиссер.

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В то же время Сенцов заявил, что для него важно, чтобы журналисты могли спрашивать, что хотят.

"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить. И я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" (это шутка в адрес одного из журналистов, который задал вопрос якобы "от простого народа", - ред.) писать обо мне гадости. Ибо свобода для меня дороже всего на свете", - подытожил он.

На пресс-конференции Олега Сенцова спрашивали, в частности, о том, признает ли он обвинения ФСБ РФ и готов ли впасть в немилость народа, как побывавшая в плену РФ экс-нардеп Надежда Савченко.

вернулся на родину 7 сентября , спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму. Сенцов

Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

Сенцов уже вернулся в Facebook , но попросил к нему не "френдиться".

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