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Вернусь в Крым только на танках - Сенцов

Вернусь в Крым только на танках - Сенцов - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.09.2019, 12:37

Украинский режиссер отметил, что будет жить в Киеве и снимать кино

Украинский режиссер, бывший политзаключенный  Олег Сенцов заявил, что намерен вернуться в Крым "только на танках". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, какие его ближайшие планы, Сенцов сказал: "Собираюсь заниматься самыми замечательными вещами – это снимать кино и жить. Касаемо Крыма – вернусь туда только на танках, но пока не можем… Не нужно мои слова воспринимать буквально".

По его словам, он будет жить в Киеве. "Моя дочь переехала сюда, моя мама приехала, пока останется, сын с бывшей супругой поедут в Крым", - уточнил Сенцов.

"Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остается открытым, то есть я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос еще открыт", - объяснил Сенцов.

Он уточнил, что никакие политики еще с ним не связывались.

Бывший политзаключенный Александр Кольченко отметил, что пока не строил планы. "Хочу немного отдохнуть, адаптироваться. Пока Путин при власти в Крым возвращаться не собираюсь", - добавил он.

Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться". Кольченко рассказал, что отказался писать президенту страны-оккупанта прошение о помиловании.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". 
  • Тогда же оккупанты приговорили Кольченко к 10 годам: судили по тем же статьям УК РФ, что и Сенцова.

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