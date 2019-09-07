Кольченко отказался писать Путину прошение о помиловании: видео

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Политзаключенный говорит, что не знал, кого и на кого меняют. Имя Владимира Цемаха, к примеру, он услышал впервые от журналистки издания

Освобожденный из российского плена украинец Александр Кольченко отказался писать прошение о помиловании российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал в комментарии Hromadske.

Кольченко рассказал, что после того, как его 16 августа привезли в Москву, в Лефортово, пришел сотрудник СИЗО и предложил подписать документ.

"Я читаю - там прошение о помиловании: я, такой-то, признаю свою вину... Говорю: спасибо, ничего не буду писать", - сказал Кольченко.

На вопрос, хочет ли он вернуться в Украину, ответил, что ему все равно. Тогда сотрудник СИЗО сказал "хорошо, вы уже все написали" и ушел.

Кольченко говорит, что не знал, кого и на кого меняют. Имя Владимира Цемаха, к примеру, он услышал впервые от журналистки издания.

По словам Александра, далее он хотел бы закончить обучение в университете и устроится на работу.

Сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных.

Президент Владимир Зеленский помиловал, как минимум, восьмерых осужденных в Украине лиц, которые были переданы сегодня России.

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Теги: владимир путин, помилование, александр кольченко, обмен пленными
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