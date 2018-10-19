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19.10.2018, 20:34

"Я никогда не сдаюсь": Сенцов ответил на письмо Кольченко

"Я никогда не сдаюсь": Сенцов ответил на письмо Кольченко - Фото
Олег Сенцов (фото - Facebook)

Политзаключенный написал, что не чувствует себя ни разочарованным, ни побежденным

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Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов ответил на письмо другого незаконно удерживаемого в РФ украинца Александра Кольченко. Фотографию фрагмента письма опубликовала в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

В письме, которое Сенцов прислал правозащитнице, он упомянул о Кольченко.

"…У меня все нормально, чувствую себя хорошо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!…", - написал Сенцов.

Правозащитница также опубликовала фотографию и текст письма Кольченко, на которое ответил Сенцов:

5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Риссии Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку, которую держал с 14 мая этого года с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня он прекратил голодовку.

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Теги: политзаключенные, александр кольченко, Олег Сенцов
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