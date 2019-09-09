Сенцов вернулся в Facebook: фото

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов активировал страницу в социальной сети Facebook. Об этом сообщил у себя в Facebook.
"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю", - отметил Сенцов.
Информация на его странице не обновлялась с весны 2014 года.
Позже Сенцов написал еще один пост. В подтверждение о достоверности аккаунта он опубликовал селфи, предупредив о фейковости его страницы в Twitter.
Олег Сенцов (фото - facebook.com/oleg.sentsov)
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