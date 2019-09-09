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Сенцов вернулся в Facebook: фото

Сенцов вернулся в Facebook: фото - Фото
Олег Сенцов (фото - krymr.org)
09.09.2019, 09:38

Украинский режиссер после пятилетнего российского заточения появился в социальной сети

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов активировал страницу в социальной сети Facebook. Об этом сообщил у себя в Facebook.

"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю", - отметил Сенцов.

Информация на его странице не обновлялась с весны 2014 года.

Позже Сенцов написал еще один пост. В подтверждение о достоверности аккаунта он опубликовал селфи, предупредив о фейковости его страницы в Twitter.

Олег Сенцов (фото - facebook.com/oleg.sentsov)

  • Украинского режиссера оккупанты задержали в мае 2014 года, осудив по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима "за подготовку терактов в Крыму". Сенцов находился в заполярной тюрьме в Лабытнанги. 14 мая он начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, но прекратил 5 октября.
  • 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан, среди них - Сенцов. 

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