Сенцов о России: Как бы волк не наряжался в шкуру, зубы на месте

Олег Сенцов вернулся в Украину (фото - ЕРА)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не верит в то, что страна-агрессор Россия хочет мира с Украиной. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, "обмен не случайный и не спонтанный, работа все эти годы велась и предыдущая администрация очень много работала".

Он считает, что не нужно рассматривать их кейс отдельно, поскольку ранее были освобождены другие пленные при прошлой администрации.

"Что касается того, что Россия хочет мира - сколько бы волк не наряжался в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте в это, я не верю", - подчеркнул Сенцов.

Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".

7 сентября 2019-го Сенцов был освобожден и вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и военнопленными.

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