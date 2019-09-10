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Сенцов о России: Как бы волк не наряжался в шкуру, зубы на месте

Сенцов о России: Как бы волк не наряжался в шкуру, зубы на месте - Фото
Олег Сенцов вернулся в Украину (фото - ЕРА)
10.09.2019, 13:56

Бывший политзаключенный убежден, что страна-оккупант не хочет достижения мира с Украиной

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не верит в то, что страна-агрессор Россия хочет мира с Украиной. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, "обмен не случайный и не спонтанный, работа все эти годы велась и предыдущая администрация очень много работала".

Он считает, что не нужно рассматривать их кейс отдельно, поскольку ранее были освобождены другие пленные при прошлой администрации.

"Что касается того, что Россия хочет мира - сколько бы волк не наряжался в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте в это, я не верю", - подчеркнул Сенцов.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".
  • 7 сентября 2019-го Сенцов был освобожден и вернулся в Украину вместе с 34 другими политзаключенными и военнопленными.

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