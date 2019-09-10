Сенцов: У меня никогда не было российского паспорта

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что у него никогда не было российского паспорта. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"У меня не было российского паспорта как бы никогда. Если Вы знаете, когда у нас забрали Крым, российская власть обиделась. В течение двух месяцев нужно было написать заявление об отказе от российского гражданства. Иначе оно получается автоматически. Я даже в этой акции не собирался участвовать, потому что это как аусвайс на оккупированных территориях", - подчеркнул Сенцов.

Он подчеркнул, что не признавал эту оккупацию. "Поэтому этот документ мне был не нужен", - уточнил Сенцов.

По его словам, оккупанты пытались им с Александром Кольченко сделать российские документы, но они все эти попытки "отсекали". "Поэтому у нас не было российских паспортов", - сказал Сенцов.

Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".

приговорили Кольченко к 10 годам: с Тогда же оккупанты10 годам: с удили по тем же статьям УК РФ, что и Сенцова.

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