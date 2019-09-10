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Сенцов рассказал о возможности возврата Крыма из оккупации

Сенцов рассказал о возможности возврата Крыма из оккупации - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.09.2019, 14:25

По словам украинского режиссера, смена режима в России неизбежна, "драконы тоже умирают"

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов надеется, Украина сможет вернуть Крым из российской оккупации. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Касаемо возвращения Крыма, Путин не отдаст Крым", - подчеркнул Сенцов.

Он вспомнил, что в одной газете читал, что Путину "проще отдать Кремль, чем Крым".

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"Это важный камень, на котором строится вся сегодняшняя политика. Смена режима в России неизбежна, он не вечный, драконы тоже умирают. Поэтому это произойдет рано или поздно, я надеюсь, что я увижу это событие…. Либо это произойдет при операции приемник, либо вариант, который я очень жду – это революция в любом варианте, революции есть разные", - объяснил Сенцов.

По его словам, в вопросе возвращения Крыма важны коренные изменения в политическом устройстве России.

"Либо мирный вариант, приходит, условно Навальный, либо какой-то демократ европейский. Второй вариант – революция неспокойная, которая может привести к гражданской войне, у них отвалится Кавказ, потом Крым…с кровью, я бы этого не хотел. Я не хочу смерть ни одного человека. Поэтому надеюсь, что это будет мирно. Но я по-прежнему надеюсь, что Крым мы вернем", - сказал Сенцов.

Ранее Сенцов заявил, что у него никогда не было российского паспорта.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". 

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Крым Олег Сенцов
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