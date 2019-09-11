Сущенко рассказал о планах и походе в политику

Роман Сущенко (скриншот видео)

Журналист Роман Сущенко заявил, что есть идея создать фонд поддержки семей политзаключенных. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Как вариант, я уже говорил ранее, это, например, провести аукцион моих работ и собранные средства перечислить на счет такой организации, которая будет заниматься пленными и политзаключенными", - отметил Сущенко.

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По его словам, он планирует вернуться в агентство Укринформ. "Есть планы поделиться этим опытом в рукописном и видео форматах. Поделиться даже определенными музейными экспонатами, пополнить отдельными интересными изюминками. С удовольствием поделюсь этой информацией", - сказал Сущенко.

Сущенко уточнил, что готов делиться опытом.

"Имею свое видение, оно узкое, поскольку я находился как узник. А как действовать на высших уровнях - это уже не моя компетенция. Но если будут какие-то возникать вопрос - с радостью поделюсь. По поводу политического будущего ... Я об этом не думал, потому что это такая архисложная вещь и сфера", - уточнил Сущенко.