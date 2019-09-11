Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву до своего задержания

Роман Сущенко (Фото: пресс-служба президента)

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко заявил, что до своего задержания поехал в Москву по семейным делам. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречался по его просьбе", - отметил Сущенко.

По его словам, старый знакомый – это его кум, поскольку он крестил его ребенка.

"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на некие секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ", - подчеркнул Сущенко.

Он сказал, что не знает, почему его кум так поступил с ним и какая была мотивация.

"Но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - уточнил Сущенко.