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Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву до своего задержания

Сущенко объяснил, зачем ездил в Москву до своего задержания - Фото
Роман Сущенко (Фото: пресс-служба президента)
11.09.2019, 11:57

По словам журналиста, "в целом эта история напоминает библейскую - о предательстве"

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко заявил, что до своего задержания поехал в Москву по семейным делам. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречался по его просьбе", - отметил Сущенко.

По его словам, старый знакомый – это его кум, поскольку он крестил его ребенка.

"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" на некие секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ", - подчеркнул Сущенко.

Он сказал, что не знает, почему его кум так поступил с ним и какая была мотивация.

"Но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - уточнил Сущенко.

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роман сущенко
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