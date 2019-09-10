Сенцов о походе в политику: Это открытый вопрос

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что его будущая политическая жизнь - это "открытый вопрос". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остается открытым, то есть я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос еще открыт", - объяснил Сенцов.

Он уточнил, что никакие политики еще с ним не связывались: "И я им очень за это благодарен".

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны", - рассказал режиссер.