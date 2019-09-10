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Сенцов о походе в политику: Это открытый вопрос

Сенцов о походе в политику: Это открытый вопрос - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.09.2019, 13:32

Украинский режиссер уточнил, что никакие политики еще с ним не связывались

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что его будущая политическая жизнь - это "открытый вопрос". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остается открытым, то есть я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос еще открыт", - объяснил Сенцов.

Он уточнил, что никакие политики еще с ним не связывались: "И я им очень за это благодарен".

"Конечно так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны", - рассказал режиссер. 

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". 
  • Сенцов вернулся на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.
  • Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.
  • Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться".
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Олег Сенцов
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