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Сенцов о повторной голодовке: Не хотел мешать переговорам

Сенцов о повторной голодовке: Не хотел мешать переговорам - Фото
Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.09.2019, 14:30

Бывший политзаключенный заявил, что он готовился ко второй голодовке и набирал вес

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что он планировал повторную голодовку в мае, но решил подождать, чтобы не мешать переговорному процессу. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Сенцова, о намерении начать голодовку знал только его адвокат: "В мае планировал начать вторую голодовку, я к ней готовился. Хотел набрать максимальный вес, чтобы зайти с большого веса". 

"После выборов началось движение, и я понял, что лучше придержать до того случая, если вдруг начнутся обострения в отношениях и сожгутся мосты, поэтому ни в коем случае не хотел мешать переговорам", - рассказал Сенцов. 

Он также упомянул, что всю жизнь занимается спортом: "И на воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней, при любой возможности - в камере, на прогулке. Я не курю, не чифирю. К алкоголю хорошее отношение без каких-то безумств. Я не думал о плохом, я думал о хорошем, это очень сильно влияет".

"Все ждали, что я выйду скелетом, как в прошлом году, но прошел год, я ел и занимался спортом", - уточнил режиссер.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". 
  • Сенцов вернулся на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.
  • Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.
  • Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться".
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Олег Сенцов
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