Сенцов о повторной голодовке: Не хотел мешать переговорам

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал, что он планировал повторную голодовку в мае, но решил подождать, чтобы не мешать переговорному процессу. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Сенцова, о намерении начать голодовку знал только его адвокат: "В мае планировал начать вторую голодовку, я к ней готовился. Хотел набрать максимальный вес, чтобы зайти с большого веса".

"После выборов началось движение, и я понял, что лучше придержать до того случая, если вдруг начнутся обострения в отношениях и сожгутся мосты, поэтому ни в коем случае не хотел мешать переговорам", - рассказал Сенцов.

Он также упомянул, что всю жизнь занимается спортом: "И на воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней, при любой возможности - в камере, на прогулке. Я не курю, не чифирю. К алкоголю хорошее отношение без каких-то безумств. Я не думал о плохом, я думал о хорошем, это очень сильно влияет".

"Все ждали, что я выйду скелетом, как в прошлом году, но прошел год, я ел и занимался спортом", - уточнил режиссер.