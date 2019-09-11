"Вонючий мешок на голову". Сущенко о деталях похищения в России

Роман Сущенко (Фото: скриншот видео Укринформ)

Во время задержания в Москве в 2016 году журналист Роман Сущенко общался в автомобиле, и его собеседник выскочил из авто за мгновение до того, как на голову Сущенко набросили мешок. Об этом освобожденный из российской тюрьмы журналист рассказал сегодня на пресс-конференции.

"Сам процесс задержания был неожиданный и, я бы сказал, страшный, поскольку это произошло во время общения с человеком, мы находились в автомобиле", - сказал Сущенко.

Он рассказал, что его собеседник вышел из автомобиля, сославшись на то, что нужно проверить колесо. "И сразу салон наполняется с двух сторон, как я понял потом, представителями спецслужб. Меня выдергивают оттуда, полностью фиксируют движения, на голову надевают вонючий мешок и садят в микроавтобус", - поделился Сущенко.

После этого около получаса автомобиль колесил по улицам, после чего заехал в следственное управление, и там уже начались следственные действия.

Ранее Сущенко заявил, что до своего задержания поехал в Москву по семейным делам.