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"Вонючий мешок на голову". Сущенко о деталях похищения в России

"Вонючий мешок на голову". Сущенко о деталях похищения в России - Фото
Роман Сущенко (Фото: скриншот видео Укринформ)
11.09.2019, 13:17

Бывший политзаключенный отметил, что "сам процесс задержания был неожиданный"

Во время задержания в Москве в 2016 году журналист Роман Сущенко общался в автомобиле, и его собеседник выскочил из авто за мгновение до того, как на голову Сущенко набросили мешок. Об этом освобожденный из российской тюрьмы журналист рассказал сегодня на пресс-конференции.

"Сам процесс задержания был неожиданный и, я бы сказал, страшный, поскольку это произошло во время общения с человеком, мы находились в автомобиле", - сказал Сущенко.

Он рассказал, что его собеседник вышел из автомобиля, сославшись на то, что нужно проверить колесо. "И сразу салон наполняется с двух сторон, как я понял потом, представителями спецслужб. Меня выдергивают оттуда, полностью фиксируют движения, на голову надевают вонючий мешок и садят в микроавтобус", - поделился Сущенко.

После этого около получаса автомобиль колесил по улицам, после чего заехал в следственное управление, и там уже начались следственные действия.

Ранее Сущенко заявил, что до своего задержания поехал в Москву по семейным делам. 

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Россия задержание роман сущенко
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