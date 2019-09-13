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ГБР допросило освобожденных моряков, но не говорит, о чем

ГБР допросило освобожденных моряков, но не говорит, о чем - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 19:47

Адвокат Николай Полозов говорит, что моряков допрашивали по делу, открытому по заявлению Портнова

Следователи Госбюро расследований допросили нескольких освобожденных из российского плена моряков. Об этом корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В рамках какого производства допрашивали моряков, она сообщить отказалась. Какой темы касались вопросы, в ГБР также отвечать не захотели.

По словам Ивановой, следователь ГБР съездила а больницу, где находятся военнослужащие, и допросила их там.

Вместе с тем, ранее сегодня адвокат Николай Полозов сообщил, что моряков допрашивают по делу о "керченском инциденте", открытому по заявлению Андрея Портнова.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - написал Полозов в Facebook.

21 мая ГБР начало расследование факта возможной государственной измены Петра Порошенко. Речь идет о событиях 25 ноября 2018, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив. Дело открыто по заявлению экс-главы Администрации президента Андрея Портнова.

Сегодня Порошенко заявил, что на последнем допросе в ГБР его спрашивали о моряках по делу Керченского пролива, однако в бюро это отрицают.

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Петр Порошенко керченский пролив моряки гбр Андрей Портнов
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