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Порошенко рассказал о допросе в ГБР

Порошенко рассказал о допросе в ГБР - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)
13.09.2019, 13:13

13 сентября пятый президент явился на допрос в Государственное бюро расследований

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, что на допросе в Государственном бюро расследований его допрашивали о ренационализации Приватбанка и попадание украинских моряков в плен. Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам. 

"Спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, когда обсуждали риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием печально известного решения Окружного суда про ренационализацию, или отмену национализации Приватбанка", - заявил пятый президент. 

По его словам, ему также задавали вопросы о моряках, по делу Керченского пролива: "Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко определил правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска". 

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Петр Порошенко допрос гбр
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