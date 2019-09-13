Порошенко рассказал о допросе в ГБР

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, что на допросе в Государственном бюро расследований его допрашивали о ренационализации Приватбанка и попадание украинских моряков в плен. Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам.

"Спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, когда обсуждали риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием печально известного решения Окружного суда про ренационализацию, или отмену национализации Приватбанка", - заявил пятый президент.

По его словам, ему также задавали вопросы о моряках, по делу Керченского пролива: "Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко определил правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска".