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Порошенко обвинил Портнова в попытке "рейдернуть" канал Прямой

Порошенко обвинил Портнова в попытке "рейдернуть" канал Прямой - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
12.08.2019, 14:59

Пятый президент заявил, что не имеет никакого отношения к собственности или управлению телеканалом

В Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала Прямой. Такое заявление сделал пятый президент Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, который как раз затрагивал тему продажи/покупки канала.

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг Прямого, дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала", - сказал экс-президент.

По данным Порошенко, инициатором этих действий якобы является экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов, который "имеет доступ ко всем без исключения материалам следствия".

Он призвал "все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине", а ГБР, СБУ и новую - больше обращать внимание не на Прямой, а на защиту информационного пространства от пропаганды России.

  • 12 августа Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже канала Прямой. Директор ГБР заявил, что допрос касался уклонения от налогов при покупке-продаже канала.
  • 6 августа генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Порошенко по всем делам проходит только как свидетель.
  • 1 июля ГБР подтвердило проведение следственных действий в рамках дела о продаже Прямого.
  • 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР, после чего заявил, что ни одного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его заверили в бюро.

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Прямой Петр Порошенко Андрей Портнов
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