Порошенко обвинил Портнова в попытке "рейдернуть" канал Прямой

В Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала Прямой. Такое заявление сделал пятый президент Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, который как раз затрагивал тему продажи/покупки канала.
"События, которые сейчас разворачиваются вокруг Прямого, дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала", - сказал экс-президент.
По данным Порошенко, инициатором этих действий якобы является экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов, который "имеет доступ ко всем без исключения материалам следствия".
Он призвал "все политические силы и общественность встать на защиту свободы слова в Украине", а ГБР, СБУ и новую - больше обращать внимание не на Прямой, а на защиту информационного пространства от пропаганды России.
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