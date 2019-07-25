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Порошенко: Уголовных дел, где я фигурирую, нет

Порошенко: Уголовных дел, где я фигурирую, нет - Фото
Брифинг Петра Порошенко (скриншот видео)
25.07.2019, 18:26

Петр Порошенко утверждает, что не фигурирует ни в одном уголовном деле, а на свободу слова в Украине оказывается давление

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни одного уголовного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его якобы заверили в ГБР. Порошенко сообщил об этом на брифинге после окончания допроса в ГБР.

Порошенко обвинил ГБР в утечках "каждого материала, который добывает ГБР, на адрес господина Портнова" и заподозрил, что эти материалы могут попадать в Россию. Сделку по купле-продаже завода Кузня на Рыбальском экс-президент считает "совершенно прозрачной" и утверждает, что она заключалась без его участия.

Также Порошенко заявил, что продолжение следственных действий против телеканала Прямой является давлением на свободу слова в Украине. 

Ранее сообщалось, что Порошенко пришел на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко приходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

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Петр Порошенко гбр
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