Порошенко: Уголовных дел, где я фигурирую, нет

Брифинг Петра Порошенко (скриншот видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни одного уголовного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его якобы заверили в ГБР. Порошенко сообщил об этом на брифинге после окончания допроса в ГБР.

Порошенко обвинил ГБР в утечках "каждого материала, который добывает ГБР, на адрес господина Портнова" и заподозрил, что эти материалы могут попадать в Россию. Сделку по купле-продаже завода Кузня на Рыбальском экс-президент считает "совершенно прозрачной" и утверждает, что она заключалась без его участия.

Также Порошенко заявил, что продолжение следственных действий против телеканала Прямой является давлением на свободу слова в Украине.

Ранее сообщалось, что Порошенко пришел на допрос в ГБР, куда он был вызван в качестве свидетеля.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко приходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

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