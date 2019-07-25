Портнов не пройдет: Порошенко пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко у ГБР (фото - скриншот видео)

В 15:15, во время брифинга пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, к зданию ГБР подошел Петр Порошенко и заявил, что прибыл на допрос, сообщает 112.ua.

"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, мы общаемся исключительно с телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является представителем ГБР. Несмотря на то, что сегодня была международная встреча у меня назначена на 15:00, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отдельные представители ГБР, и сегодня явиться сюда для того, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из РФ для того, чтобы дискредитировать Украину. У них этого точно не выйдет", - рассказал Порошенко.

Перед этим на брифинге Анжелика Иванова сообщила, что в ГБР будут устанавливать, каким образом вчера Порошенко попал в здание службы, поскольку там действует пропускная система, и обещала, что позже этому будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР, по просьбе его адвокатов допрос был перенесен на 8 августа. ГБР напомнила, что если свидетель дважды не является на допрос, может быть применен принудительный привод.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко приходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.