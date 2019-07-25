Порошенко не пришел в ГБР: ему напомнили о принудительном приводе

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко уведомили Госбюро расследований, что он не сможет прийти на допрос в ведомство и попросили перенести его на несколько дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор бюро Роман Труба.

"Согласно с УПК, если свидетель дважды не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания", - написал Труба.

Порошенко ждут в ГБР через две недели – 8 августа, а если он не придет, уточняет директор ГБР, то будет выполнена норма Уголовного кодекса – принудительный привод.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко прииходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.