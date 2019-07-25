Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко не пришел в ГБР: ему напомнили о принудительном приводе

Порошенко не пришел в ГБР: ему напомнили о принудительном приводе - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
25.07.2019, 15:32

Допрос перенесли на 8 августа

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко уведомили Госбюро расследований, что он не сможет прийти на допрос в ведомство и попросили перенести его на несколько дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор бюро Роман Труба.

"Согласно с УПК, если свидетель дважды не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания", - написал Труба.

Порошенко ждут в ГБР через две недели – 8 августа, а если он не придет, уточняет директор ГБР, то будет выполнена норма Уголовного кодекса – принудительный привод.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко прииходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

Напишите нам
Роман Труба Петр Порошенко допрос гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 