ГБР вызывает Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальськом

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальськом. Об этом на своем телеграм-канале написал адвокат Андрей Портнов.

Пресс-служба ГБР сообщила LIGA.net, что Порошенко действительно вызван на допрос 17 июля на 9:30 утра.

Портнов пригласил всех "благодарных граждан" встретить экс-президента к этому времени перед зданием Госбюро расследований, чтобы задать вопросы.

"Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта теплых вещей в вертикальную полоску", - написал Портнов.

Ранее ГБР провело обыски на Прямом в рамках уголовного производства связанной с куплей-продажей телеканала.

Ранее ГБР заявило о расследовании уголовных производств о возможных злоупотреблениях, превышении служебного положения или других правонарушениях, в том числе экс-президентом Порошенко.