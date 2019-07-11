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11.07.2019, 11:55

ГБР вызывает Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальськом

ГБР вызывает Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальськом - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на допрос по делу отмывания денег и легализации в офшорах акций на Кузне на Рыбальском

Государственное бюро расследований вызывает Петра Порошенко на допрос по Кузне на Рыбальськом. Об этом на своем телеграм-канале написал адвокат Андрей Портнов

Пресс-служба ГБР сообщила LIGA.net, что Порошенко действительно вызван на допрос 17 июля на 9:30 утра.

Портнов пригласил всех "благодарных граждан" встретить экс-президента к этому времени перед зданием Госбюро расследований, чтобы задать вопросы. 

"Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта теплых вещей в вертикальную полоску", - написал Портнов. 

Ранее ГБР провело обыски на Прямом в рамках уголовного производства связанной с куплей-продажей телеканала. 

Ранее ГБР заявило о расследовании уголовных производств о возможных злоупотреблениях, превышении служебного положения или других правонарушениях, в том числе экс-президентом Порошенко.  

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Теги: Кузня на Рыбальском, Петр Порошенко, гбр, Андрей Портнов
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