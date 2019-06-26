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26.06.2019, 19:45

В ГБР восемь дел против топ-чиновников, в том числе - Порошенко

В ГБР восемь дел против топ-чиновников, в том числе - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Госбюро расследует производства о возможных злоупотреблениях, превышении служебного положения или других правонарушениях

Госбюро расследований ведет восемь дел против чиновников, в том числе производства, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба.

"Мы расследуем уголовные производства о возможных злоупотреблениях, превышении служебного положения или других правонарушениях высокопоставленными чиновниками, в том числе, экс-президентом Украины", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, есть ли в ГБР дела против Порошенко.

Ранее сегодня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны. На брифинге Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. 

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Теги: Роман Труба, Петр Порошенко, гбр
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