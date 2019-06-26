ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В связи с этим директор бюро Роман Труба и директор киевского управления ГБР Руслан Марчук проведут сегодня брифинг.

Ранее представители партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность сообщили об обысках у Юрия Бирюкова. Они связывают обыск с его волонтерской деятельностью.

В Евросолидарности сообщили, что у ГБР "появились вопросы к волонтерам". Обыск проводился в рамках дела, по которому Бирюков проходит как свидетель. Поэтому разрешение суда на него они считают незаконным.

По данным однопартийцев, у Бирюкова изъяли две пиксельные куртки.

В СБУ и ГПУ сообщили, что их сотрудники обысков у Бирюкова не проводят. Позднее факт проведения обысков подтвердили в Генпрокуратуре. В ГБР сообщили, что информацию об обысках у Бирюкова пока не комментируют.