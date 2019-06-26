В партии Порошенко рассказали о причине обысков у Бирюкова

Юрий Бирюков (фото - LIGA.net)

Представители Европейской солидарности связывают обыск у однопартийца, соратника Петра Порошенко Юрия Бирюкова с его волонтерсной деятельностью.

На брифинге в Киеве они сообщили, что у Государственного бюро расследований "появились вопросы к волонтерам". По их данным, обыски проводятся в рамках дела, по которому Бирюков проходит как свидетель. Поэтому разрешение суда на обыск они считают незаконным.

Сейчас обыск еще длится. По данным ЕС, у Бирюкова изъяли две пиксельных куртки.

Ранее в СБУ и ГПУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что их сотрудники обысков у Бирюкова не проводят. Позднее факт проведения обысков подтвердили в Генпрокуратуре. "Насколько я знаю, там ГБР занимается", - уточнил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В ГБР сообщили, что информацию об обысках у Бирюкова пока не комментируют.

Бирюков в своем Facebook информацию об обысках не подтверждает, но и не опровергает.