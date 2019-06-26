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26.06.2019, 12:05

У соратника Порошенко Бирюкова проходят обыски

У соратника Порошенко Бирюкова проходят обыски - Фото
Юрий Бирюков (фото - LIGA.net)

Партия Европейская солидарность сообщила, что у Юрия Бирюкова проходят "несанкционированные обыски"

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У Юрия Бирюкова, кандидата в депутаты от партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность, проходят обыски. Об этом "ЕС" сообщила в Telegram.

“Обыски <...> начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия Европейская солидарность считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - пишет ЕС в Telegram.

Бывший советник президента Бирюков в своем Facebook это не подтверждает, но и не опровергает.

В СБУ и ГПУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что их сотрудники обысков у Бирюкова не проводят. Позднее факт проведения обысков LIGA.net подтвердили в Генпрокуратуре. "Насколько я знаю, там ГБР занимается", - уточнил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В пресс-службе ГБР отказались давать какие-либо комментарии: "Пока нет, мы это прокомментируем, но немного позднее".

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Теги: обыск, юрий бирюков, европейская солидарность
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