Глава ГБР рассказал, что искали у чиновников Минобороны

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Директор ГБР Роман Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Об этом Труба рассказал на пресс-конференции.

По его словам, в результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в размере 100 млн грн.

В частности, Труба рассказал о закупке 20 тысяч бронежилетов. Три из пяти бронежилетов, по его словам, простреливаются.

По словам главы ГБР, было закуплено 100 тыс некачественных комплектов одежды, а также палатки, непригодные для использования.

Труба утверждает, что в деле фигурируют один из руководителей Минобороны, руководители департаментов Минобороны, которые действовали в сговоре с коммерческими компаниями.

При этом чиновники, по словам главы ГБР, знали, что закупленная ими продукция не отвечает требованиям.

Всего на этот момент проведено 40 обысков. Выявлены и изъяты 11 тысяч бронежилетов, изымается документация, сообщил Труба.

Он отметил, что дело расследуется уже на протяжении двух месяцев. Однако подозрения пока никому не объявлены.

Директор киевского управления ГБР Марчук заявил: "Установлено, что чиновники Минобороны вместе с сотрудниками экспертных организаций и частных фирм организовали коррупционную схему по закупке имущества по завышенным ценам".

При этом руководители ГБР отказались назвать производителя некачественных бронежилетов.

Сегодня ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Минобороны.

Также обыск проведен у однопартийца, соратника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.