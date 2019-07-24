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Труба сказал, зачем сегодня Порошенко пришел в ГБР

Труба сказал, зачем сегодня Порошенко пришел в ГБР - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 16:08

Директор ГБР говорит, что пятый президент просил перенести допрос из-за отпуска

Пятый президент Петр Порошенко приходил сегодня в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба у себя в телеграмм канале.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ.  Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - отметил Труба.

Труба подчеркнул, что в связи с этим хочет сделать несколько заявлений.

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса", - сказал Труба.

Он уточнил, что для этого не нужно приходить к директору ГБР. "Второе. Я уважаю своих следователей - их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств", - объяснил Труба.

Директор ГБР уточнил, что не будет "вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать".

"Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - сказал директор ГБР.

Ранее сообщалось, что Порошенко 24 июля пришел в Государственное бюро расследований. 

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

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Петр Порошенко отпуск Роман Труба. гбр
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