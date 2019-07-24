Порошенко пришел в Госбюро расследований

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко сегодня пришел в Государственное бюро расследований. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ГБР.

"Он не на допрос пришел. Он действительно пришел в ГБР, но допрос назначен на завтра, и переноса на сегодня, по крайней мере, на это время не было. Но по поводу чего (пришел, - ред.) немного позже будет информация. Почему он пришел, мы уточняем", - отметили в пресс-службе.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

17-го в ГБР сообщили, вызовут Порошенко повторно, поскольку в Госбюро поступило обращение адвокатов Порошенко о том, что он не может явиться на допрос до выборов, поэтому они просят перенести вызов на дату после 21 июля.