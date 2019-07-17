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17.07.2019, 09:45

Порошенко не пойдет в ГБР до выборов

Порошенко не пойдет в ГБР до выборов - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Защита лидера Европейской солидарности заявляет, что до 21 июля тот часто находится за пределами Киева

Пятый президент и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко не придет в Государственное бюро расследований до досрочных выборов в Раду. Об этом сообщает его адвокат Игорь Головань, передает Украинская правда

Защита Порошенко заявляет, что он не получал вызова на допрос в качестве свидетеля. 

Там добавляют, что до 21 июля лидер партии "принимает активное участие в предвыборной кампании" и часто находится за пределами Киева. 

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Ранее экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что ГБР вызывает Порошенко на допрос на допрос по Кузне на Рыбальском. 

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Теги: Петр Порошенко, допрос, госбюро расследований
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