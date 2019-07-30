Порошенко настаивает: по каналу Труба-Богдан-Портнов идут сливы

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Между вернувшимся в Украину с приходом новой власти экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым, директором Госбюро расследований Романом Трубой и нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом есть связь: по этому каналу якобы происходит слив информации. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, комментируя Украинской правде дела ГБР против него.

Он утверждает, что не получил ни одной письменной повестки, а есть лишь "странные заявления" директора ГБР Романа Трубы, "который вообще не имеет права вмешиваться в следствие".

Также Порошенко возмутился, что "каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается": дата, приглашение, фамилия, следователь и дело, по которому человека вызывают на допрос.

"Мне вчера четко отметили, что ничего они не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что не знают, каким образом это к Портнову попадает. Я сказал (следователю): "Ваш директор имеет доступ?" Он говорит: "Да, имеет". Я ему говорю: "Это незаконно". Но директор передает это Богдану, с которым они постоянно общаются. А Богдан передает это Портнову. У меня есть такая информация. Я считаю, что именно такой есть способ утечки информации", - сказал Порошенко.

Пятый президент призвал не принимать во внимание то, что говорит или пишет Портнов, назвав это "ерундой".

"Просто примите это на веру, и прошу не реагировать на человека, соратника Януковича. <...> То, что делает Портнов, это прямое нарушение закона. Нарушение закона заключается в том, что первое - это заведомо ложное сообщение о преступлении. Это уголовная ответственность. В тех глупостям, что он писал, он не предоставил ни одного доказательства", - подчеркнул Порошенко.

25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР, после чего заявил, что ни одного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его заверили в ГБР.

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