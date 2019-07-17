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17.07.2019, 13:50

У Порошенко заподозрили директора ГБР Трубу в связях с Портновым

У Порошенко заподозрили директора ГБР Трубу в связях с Портновым - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В партии Европейская солидарность заявили, что экс-замглавы АП при Януковиче "даже не скрывает политических мотивов преследования пятого президента"

В партии Европейская солидарность находят странным, что незадолго до сегодняшнего брифинга директора Госбюро расследований Романы Трубы, на котором тот сообщил о необходимости допроса пятого президента, такую повестку Петру Порошенко анонсировал экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов. Об этом пишет пресс-служба партии. 

"Считаем показательным то, что за час до пресс-брифинга главы ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы АП Януковича - Андрей Портнов - уже анонсировал в своем телеграм-канале "новую повестку" для Петра Порошенко", - заявили там. 

У Порошенко подчеркнули, что он "не получал никакой повестки от никакого следственного органа" и сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. 

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском.  Вчера его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов. Сегодня в ГБР сообщили, вызовут Порошенко повторно.

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Теги: Петр Порошенко, гбр, труба роман, Андрей Портнов, европейская солидарность
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