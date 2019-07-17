У Порошенко заподозрили директора ГБР Трубу в связях с Портновым

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В партии Европейская солидарность находят странным, что незадолго до сегодняшнего брифинга директора Госбюро расследований Романы Трубы, на котором тот сообщил о необходимости допроса пятого президента, такую повестку Петру Порошенко анонсировал экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов. Об этом пишет пресс-служба партии.

"Считаем показательным то, что за час до пресс-брифинга главы ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы АП Януковича - Андрей Портнов - уже анонсировал в своем телеграм-канале "новую повестку" для Петра Порошенко", - заявили там.

У Порошенко подчеркнули, что он "не получал никакой повестки от никакого следственного органа" и сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.

Ранее стало известно, что ГБР вызывает Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. Вчера его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов. Сегодня в ГБР сообщили, вызовут Порошенко повторно.