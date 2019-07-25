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Порошенко получил повестку на второй допрос в ГБР - Труба

Порошенко получил повестку на второй допрос в ГБР - Труба - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)
25.07.2019, 18:41

Планируется несколько допросов пятого президента в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко получил повестку на следующий допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил в Telegram председатель ГБР Роман Труба.

Он отметил, что допросов Порошенко планируется несколько и добавил, что "конструктивное сотрудничество всех участников производства позволит снизить политический градус и работать исключительно в правовой плоскости".

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР, по просьбе его адвокатов допрос был перенесен на 8 августа. ГБР напомнила, что если свидетель дважды не является на допрос, может быть применен принудительный привод.

24 июля Труба сообщил, что Порошенко приходил в Госбюро расследований с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

Сегодня, 25 июля, Порошенко пришел на допрос в ГБР. После допроса он заявил, что ни одного уголовного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его заверили в ГБР.

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Роман Труба Петр Порошенко гбр
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