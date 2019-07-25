Неизвестные напали на кортеж Порошенко под ГБР: видео

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Несколько мужчин спортивного телосложения устроили драку с охраной пятого президента у здания Госбюро расследований

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Видео: Баба і кіт/Facebook

Несколько злоумышленников напали на автомобиль пятого президента Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований. Об этом депутат Владимир Арьев сообщил в Facebook.

"Титушки только напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических титушек-спортсменов", - написал Арьев.

Один из них запрыгнул на автомобиль. УП пишет, что это ветеран полка "Азов", петербуржец Никита Макеев (позывной "Одиссей"), руководитель организации Зірка.

Макеев - в числе тех, кому президент Владимир Зеленский 18 июля предоставил украинское гражданство указом N526/2019.

Ранее сегодня сообщалось, что адвокаты Порошенко попросили перенести допрос в ГБР на 8 августа. Однако в 15:15 во время брифинга пресс-секретаря бюро Анжелики Ивановой, к зданию подошел Порошенко и сказал, что прибыл на допрос. Он добавил, что ни он, ни его представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению на допрос.

24 июля директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятый президент приходил с просьбой провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

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Теги: Петр Порошенко, драка, нападение, видео, гбр
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