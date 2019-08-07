Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент Петр Порошенко во всех уголовных делах проходит в качестве свидетеля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ.

"Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать лишь одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сказал Луценко.