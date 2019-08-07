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Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 11:28

По всем уголовным делам пятый президент Петр Порошенко проходит как свидетель

Пятый президент Петр Порошенко во всех уголовных делах проходит в качестве свидетеля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ.

"Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать лишь одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сказал Луценко.

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Петр Порошенко юрий луценко генеральная прокуратура
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