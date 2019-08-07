Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Пятый президент Петр Порошенко во всех уголовных делах проходит в качестве свидетеля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ.
"Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них нелепые? Масса. Могу сказать лишь одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения ему в установленном порядке не вручено", - сказал Луценко.
- Ранее сообщалось, что ГБР проверяет данные о якобы незаконном пересечении Порошенко госграницы по поддельным документам во время поездки на Мальдивы в 2018 году.
- Ранее Петр Порошенко заявил, что против него не начато уголовных производств. В свою очередь, директор ГБР Роман Труба ответил, что "Порошенко отрицает реальность", заявляя, что "нет производств в ГБР": "Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает".
- 11 июля стало известно, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР по делу Кузни на Рыбальском. 16 июля адвокат пятого президента заявил, что тот не явится на допрос из-за выборов. В связи с этим, 22 июля ГБР повторно вызвало Порошенко к себе.