ГБР взялось за отдых Порошенко на Мальдивах

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Государственное бюро расследований начало проверку того, что во время поездки на Мальдивы в 2018 году пятый президент Петр Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

Помимо него в деле фигурируют чиновники таможенной и пограничной служб.

Расследование идет по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) УК.

Ранее Порошенко заявил, что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона. Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" отдых обошелся ему в $500 тысяч.

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