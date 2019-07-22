ГБР повторно вызвало на допрос Порошенко - СМИ

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Госбюро расследований повторно вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

17-го в ГБР сообщили, вызовут Порошенко повторно, поскольку в Госбюро поступило обращение адвокатов Порошенко о том, что он не может явиться на допрос до выборов, поэтому они просят перенести вызов на дату после 21 июля.

В партии Европейская солидарность нашли странным, что незадолго до брифинга директора Госбюро расследований Романы Трубы, на котором тот сообщил о необходимости допроса пятого президента, такую повестку Порошенко анонсировал экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов. У Порошенко подчеркнули, что он "не получал никакой повестки от никакого следственного органа".