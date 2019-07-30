Труба: У ГБР 11 производств, где фигурирует Порошенко

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал интервью пятого президента Петра Порошенко, заявив, что тот "уперто отрицает реальность". Об этом Труба написал в Telegram.

"Порошенко заявляет, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель. Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с нардепом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос тут и сейчас", - написал директор ГБР.

Также Труба добавил, что "Порошенко отрицает реальность", заявляя, что "нет производств в ГБР": "Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает".

В заключение директор Госбюро попросил предоставить следователю в ГБР все материалы, которые помогут следствию.

Ранее Петр Порошенко заявил, что против него не начато уголовных производств.

11 июля стало известно, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР по делу Кузни на Рыбальском. 16 июля адвокат пятого президента заявил, что тот не явится на допрос из-за выборов. В связи с этим, 22 июля ГБР повторно вызвало Порошенко к себе.