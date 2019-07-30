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Труба: У ГБР 11 производств, где фигурирует Порошенко

Труба: У ГБР 11 производств, где фигурирует Порошенко - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 17:16

Директор Государственного бюро расследований заявляет, что пятый президент противоречит сам себе, заявляя, что его не вызывали на допрос

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал интервью пятого президента Петра Порошенко, заявив, что тот "уперто отрицает реальность". Об этом Труба написал в Telegram.

"Порошенко заявляет, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель. Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с нардепом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос тут и сейчас", - написал директор ГБР. 

Также Труба добавил, что "Порошенко отрицает реальность", заявляя, что "нет производств в ГБР": "Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает".

В заключение директор Госбюро попросил предоставить следователю в ГБР все материалы, которые помогут следствию.

Ранее Петр Порошенко заявил, что против него не начато уголовных производств. 

11 июля стало известно, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР по делу Кузни на Рыбальском. 16 июля адвокат пятого президента заявил, что тот не явится на допрос из-за выборов. В связи с этим, 22 июля ГБР повторно вызвало Порошенко к себе. 

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Роман Труба Петр Порошенко гбр
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