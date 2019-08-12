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Портнов ответил на обвинения Порошенко в рейдерстве: видео

Портнов ответил на обвинения Порошенко в рейдерстве: видео - Фото
Андрей Портнов (скриншот видео Vласть vs Vлащенко)
12.08.2019, 19:10

Экс-глава Администрации президента говорит о подмене понятий

Бывший глава Администрации президента Андрей Портнов отрицает обвинения пятого президента Петра Порошенко в попытке рейдерского захвата телекана Прямой. Об этом он сказал в телефонном комментарии телеканалу 112 Украина.

По словам Портнова, Порошенко подменил понятия в своих обвинениях. "Рейдерский захват – это переход акций компании от одних людям другим в результате противоправных действий вторых. Что касается телеканала Прямой, то здесь идет подмена понятий. Здесь вообще речь не идет ни о рейдерском захвате, ни о преследовании журналистов, ни о нарушении свободы слова", - сказал Портнов.

Ответ Портнова на обвинения в рейдерском захвате на 4,35 (Видео - 112 Украина)

Портнов в ответ обвинил Порошенко в противоправных действиях во время приобретения телеканал Тонис (впоследствии был переименован в Прямой). "Мое заявление касается только того, где, когда и при каких обстоятельствах субъекты сделки оформили продажу телеканала, почему сделали это не на территории Украины, почему не заплатили налоги, где они взяли деньги, и почему сумма сделки в сотни раз меньше, чем это оценивают эксперты", - сказал Портнов.

Ранее сегодня Петр Порошенко заявил, что события, которые разворачиваются вокруг телеканала Прямой, являются попыткой рейдерского захвата, во главе которого стоит лично Портнов.

  • 12 августа Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже канала Прямой. Директор ГБР заявил, что допрос касался уклонения от налогов при покупке-продаже канала.
  • 6 августа генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Порошенко по всем делам проходит только как свидетель.
  • 1 июля ГБР подтвердило проведение следственных действий в рамках дела о продаже Прямого.
  • 25 июля Порошенко пришел на допрос в ГБР, после чего заявил, что ни одного дела, где он фигурировал бы, не существует, и об этом его заверили в бюро.

 Читайте также: Порошенко пытались забросать яйцами - попали в журналистов: видео

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Петр Порошенко рейдерство Андрей Портнов Телеканал Прямой
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