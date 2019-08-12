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Порошенко пытались забросать яйцами - попали в журналистов: видео

Порошенко пытались забросать яйцами - попали в журналистов: видео - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)
12.08.2019, 14:43

Нападение случилось после допроса пятого президента в Госбюро расследований

Неизвестные попытались забросать яйцами лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко, когда он вышел из здания Госбюро расследований после допроса. Видео инцидента было опубликовано NK.News.

Когда Порошенко направлялся к своему автомобилю, в его сторону полетел предмет, похожий на яйцо.

Однако траектория полета оказалась слишком высокой - яйцом попали в стоящего рядом журналиста.

Сам Порошенко не пострадал и дошел до автомобиля без происшествий.

Адвокат политика Игорь Головань сообщил, что в деле Порошенко нет конкретики.

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Петр Порошенко гбр европейская солидарность
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