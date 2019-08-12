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Адвокат Порошенко: следователи стыдятся своих вопросов

Адвокат Порошенко: следователи стыдятся своих вопросов - Фото
Игорь Головань дает брифинг после допроса Порошенко (Фото: скриншот из видео Телеканал Прямий/Youtube))
12.08.2019, 12:50

Допрос пятого президента в ГБР завершен, адвокат заявляет, что в деле о продаже Прямого нет конкретики

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что никакой конкретики в деле о продаже телеканала Прямой нет, а следователи запрещают адвокатам комментировать детали, поскольку стыдятся своих вопросов. Об этом он рассказал на брифинге после завершения допроса Порошенко в ГБР.

Головань рассказал, что обращался в ГБР с запросом, чтобы ведомство разрешило ему раскрывать детали дела, но получил отказ. "Они стыдятся своих вопросов... все эти уголовные производства - без состава преступления", - заявил он. В частности, комментируя сегодняшний допрос, касавшийся дела о продаже телеканала Прямой, Головань заявил, что "мы не получили даже намека на то, какие именно налоги могли быть неуплачены, какие именно деньги могли быть отмыты".

Адвокат считает, что никакой необходимости для следствия в допросах Порошенко нет, все они проводятся якобы только ради политического давления на него. Он уверен, что дела, в которых фигурирует Порошенко, "инспирируются из государства-агрессора", и сейчас вернулась ситуация, когда "госорганы в Украине контролируются извне". Точной информации о том, как осуществляется такой контроль, у него нет, но подтверждение Головань видит в том, что дело о госизмене Порошенко в связи с захватом Россией украинских моряков  цитировалось представителем РФ в ООН Василием Небензей.

Точные сроки следующего допроса Головань не назавал, но сообщил, что он состоится "не скоро".

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Петр Порошенко гбр Игорь Головань
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