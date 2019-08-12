Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Труба: Следующий допрос Порошенко может быть на полиграфе

Труба: Следующий допрос Порошенко может быть на полиграфе - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 12:53

По словам директора Государственного бюро расследований, сегодняшний допрос пятого президента длился два часа

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ГБР не исключают, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко пройдет с использованием полиграфа. Об этом директор ГБР написал на своем Telegram-канале

"Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства из-за возможного уклонения от уплаты налогов во время купли-продажи телеканала Прямой", - написал Труба. 

По словам директора ГБР, допрос длился два часа. 

Также Труба не исключил возможности, что на следующем допросе Петра Порошенко будет использоваться полиграф. 

"К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такие психофизиологические исследования каждый год", - подытожил Труба. 

Напишите нам
Роман Труба Петр Порошенко допрос гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 