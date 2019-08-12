Труба: Следующий допрос Порошенко может быть на полиграфе

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ГБР не исключают, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко пройдет с использованием полиграфа. Об этом директор ГБР написал на своем Telegram-канале.

"Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства из-за возможного уклонения от уплаты налогов во время купли-продажи телеканала Прямой", - написал Труба.

По словам директора ГБР, допрос длился два часа.

Также Труба не исключил возможности, что на следующем допросе Петра Порошенко будет использоваться полиграф.

"К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такие психофизиологические исследования каждый год", - подытожил Труба.