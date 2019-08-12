Порошенко: Готов пройти полиграф в прямом эфире

Петр Порошенко проводит брифинг (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Пятый президент Петр Порошенко согласен пройти допрос на полиграфе, но только в прямом эфире на телеканале Прямой. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

"Когда я это предложил, у них (следователей ГБР - ред.) это большого энтузиазма не вызвало", - сказал Порошенко.

По мнению пятого президента, в уголовном деле о продаже телеканала Прямой нет конкретных указаний, какие именно налоги не были уплачены.

Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать, то, что ГБР было создано в период его президентства, а теперь открывает в его отношении уголовные дела, Порошенко сказал, что ему жаль, и что комиссия, назначавшая руководство бюро, не справилась с возложенной ответственностью.

Порошенко заявил, что, по его мнению, ГБР не является независимым следственным органом, что существует утечка информации, из-за которой экс-замглавы АП Андрей Портнов узнает детали засекреченных уголовных дел. Порошенко считает, что открытые против него уголовных дел - это не дела против Порошенко, а попытка масштабного реванша, вторжение со стороны России в украинское информационное пространство.

Порошенко пообещал явиться на следующий допрос в ГБР и подчеркнул, что он первый из президентов, который участвует в следственных действиях.