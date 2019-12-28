Адвокат рассказал, как суд в Харькове освобождал террористов

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Прокурор в своем ходатайстве суду об освобождении приговоренных к пожизненному заключению за совершение теракта в Харькове сослался на некий "международный договор, подписанный Украиной в нормандском формате". Об этом в комментарии LIGA.net рассказал адвокат стороны потерпевших Олег Головков.

Сегодня Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор трем Владимиру Дворникову, Виктору Тетюцкому и Сергею Башлыкову за совершение теракта в Харькове 22 февраля 2015 года, в ходе которого погибли четыре человека. Суд признал их вину и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Однако известно, что Россия "принципиально" включила этих людей в списки на обмен, поэтому прокурор подал в суд ходатайство на смену меры пресечения для осужденных на период, пока для них сохраняется возможность обжаловать приговор. Суд отпустил осужденных из СИЗО под личное обязательство.

"Это явление (решение суда отпустить осужденных под личное обязательство – ред.) в принципе с Уголовно-процессуальным кодексом, с уголовным процессом вообще не имеет никакой связи", - говорит адвокат.

По его словам, прокурор обосновал свою просьбу суду международным договором, который Украина якобы заключила в нормандском формате.

"Прокурор обосновывал свое ходатайство необходимостью исполнения обязательств, предусмотренных в международном договоре по поводу обмена. Такого договора нет. Нет ни одного международного договора на эту тему, ратифицированного Радой", - говорит Головков.

Он пересказал близко к тексту ходатайство прокурора: "В связи с исполнением обязательств, принятых на себя государством Украина в рамках международного договора, заключенного в нормандском формате…".

Как известно, Украина не подписывала в нормандском формате никаких международных договоров, которые были бы ратифицированы впоследствии Верховной Радой. Известно лишь, что на встрече в Париже 9 декабря была достигнута предварительная договоренность об обмене пленными "всех на всех" до конца 2019 года.

По словам Головкова, также не существует договоренности о том, что выданные террористы будут отбывать свое наказание на той территории, где они окажутся. Адвокат отмечает, что пока неизвестно, кому будут выданы осужденные – России или боевикам на Донбассе.

Головков сообщил, что позиция потерпевших в этом деле заключалась в том, что осужденных можно отдать России только в том случае, если она признает их своими официальными лицами и обратиться к Украине с запросом об их выдаче. "Соответственно Россия стала бы спонсором террористов", - сказал адвокат.

По словам Головкова, сейчас он будет выяснять, кто и каким образом согласовал осужденных по харьковскому делу на обмен.

"Если окажется, что их выдали боевикам, то это будет прямое нарушение обязательств государства перед жертвами преступления", - сказал адвокат, добавив, что намерен поднимать этот вопрос в судах Украины, а также в Европейском суде по правам человека.