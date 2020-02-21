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Пристайко: Украина работает над новой редакцией минских соглашений

Пристайко: Украина работает над новой редакцией минских соглашений - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.02.2020, 07:07

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов"

Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Голос Америки.

По его словам, украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Он добавил, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведение сил", и подчеркнул, что РФ  против этих действий не возражала.

Глава МИД уточнил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Министр подчеркнул, что договоренности должны быть выполнены еще 2015 года.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – отметил Пристайко.

СправкаФранк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

  • 11 февраля президент Владимир Зеленский  заявил, что чувствует - Россия готова думать над изменением минских соглашений, и надеется на проведение выборов по всей Украине осенью этого года. 

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