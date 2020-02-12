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В Минске согласовали участок разведения сил в районе Гнутово

В Минске согласовали участок разведения сил в районе Гнутово - Фото
Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)
12.02.2020, 18:23

Продолжается работа над согласованием других участков разведения сил на Донбассе

Сегодня, 12 февраля, на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске практически согласован один из участков разведения сил на Донбассе – в районе Гнутово. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. 

Отмечается, что стороны продолжают работу над согласованием других участков.

Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей на освобождение. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

  • 11 февраля гибридные войска РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ  из минометов калибра 120 мм 82 мм, гранатометов различных систем, БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет.

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