В Минске согласовали участок разведения сил в районе Гнутово

Леонид Кучма (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

Сегодня, 12 февраля, на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске практически согласован один из участков разведения сил на Донбассе – в районе Гнутово. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отмечается, что стороны продолжают работу над согласованием других участков.

Кроме того, во время встречи было акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что в гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей на освобождение. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.

11 февраля гибридные войска РФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм 82 мм, гранатометов различных систем, БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет.

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