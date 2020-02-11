Украина готовит меры по сохранению гражданства жителей Донбасса

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Украина начала разработку программы, которая будет мотивировать молодых людей, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, к сохранению украинского гражданства. Совещание по этому вопросу провел в ОП президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Во встрече приняли участие представители Минобразования, Минветеранов, МВД и Государственной миграционной службы.

Зеленский назвал недопустимой ситуацию, когда Россия массово выдает свои паспорта жителям Донбасса.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории", - сказал Зеленский.

По его мнению, на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом необходимо открыть центры предоставления админуслуг, где жители оккупированных территорий смогут оформить необходимые для украинского гражданства документы.

Президент отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.

Глава МВД Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук предложили упростить процедуру получения админуслуг, в частности, украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта.

Кроме того рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины, а также расширение количества вузов, в которые могли бы поступать дети с оккупированного Донбасса.

Участники встречи согласились до 1 марта разработать более конкретные предложения и представить их на следующем совещании.