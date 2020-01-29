Русский язык не нужен. РФ упростит раздачу паспортов украинцам

Паспорт РФ (фото — pixabay.com)

Страна-оккупант Россия упростит процедуру приобретения своего гражданства для украинцев и белорусов: соискателей не будут проверять на знание русского языка. Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет Интерфакс-Беларусь.

По ее словам, соответствующие законопроекты уже разработаны.

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Кроме того, для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения паспорта РФ после получения вида на жительство.

24 апреля 2019 года президент РФ подписал указ о раздаче российского гражданства жителям ОРДЛО.

подписал В июле упрощего получение гражданства РФ для всего Донбасса.

Во временно оккупированном Крыму около 3 000 жителей отказались получать российские паспорта.

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