Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Русский язык не нужен. РФ упростит раздачу паспортов украинцам

Русский язык не нужен. РФ упростит раздачу паспортов украинцам - Фото
Паспорт РФ (фото — pixabay.com)
29.01.2020, 12:29

Прохождение собеседования на признание носителем русского языка будет отменено, утверждают в МВД РФ

Страна-оккупант Россия упростит процедуру приобретения своего гражданства для украинцев и белорусов: соискателей не будут проверять на знание русского языка. Об этом заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет Интерфакс-Беларусь.

По ее словам, соответствующие законопроекты уже разработаны.

Читайте также: Российская "паспортная агрессия" и как ей противодействовать

Кроме того, для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения паспорта РФ после получения вида на жительство.

Читайте также: Пять лет оккупации. Сколько россиян переселили в Крым

Еще по теме
Напишите нам
гражданство собеседование русский язык паспорт рф
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 