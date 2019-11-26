У Зеленского сообщили, сколько в Крыму отказались от паспортов РФ

Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Во временно оккупированном Крыму около 3 000 жителей отказались получать российские паспорта. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

"В 2014 году был дан короткий период для того, чтобы украинские граждане отказались от российского гражданства, если они не хотят его принимать. Многие люди этого не сделали и сказали: получается, мы будем как-то признавать Россию, если будем отказываться от их гражданства? В итоге кто-то отказался, это около 3 000 человек", - отметила Ташева.

Она уточнила, что эти люди смогли получить удостоверение о постоянном проживании на территории полуострова.

"Все остальные, не получившие паспорт РФ, воспринимаются как граждане Украины или другие иностранцы, им надо придерживаться срока в 90 дней пребывания, потом выезжать за пределы полуострова. Но дело не только в выезде. Если с тобой что-то случается в Крыму, ты не можешь обратиться за медицинской помощью, надо, естественно, отказываться от российской пенсии и других соцвыплат", - объяснила чиновник.