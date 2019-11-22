У Зеленского оценили число отказавшихся от паспорта РФ в Крыму

Паспорт РФ (фото — pixabay.com)

Большинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать. Об этом в комментарии LB.ua сообщил представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

"Оккупанты утверждают о примерно 4000 жителях Крыма, желающих сохранить другое гражданство. Подлинность этого числа очень трудно установить", - пояснил чиновник.

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По словам Кориневича, после захвата территории Россия создала там такие условия, что очень трудно проживать в Крыму без паспорта РФ.

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